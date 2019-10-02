2019-10-02T17:06:29+03:00
Общество

Про полигон в Турлатове мы помним, не забыли — Любимов

Губернатор Рязанской области ответил на проблемный вопрос по свалке бытовых отходов
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Николай Любимов заверил рязанцев, что вопрос по турлатовскому полигону по-прежнему находится на контроле.

— Этот вопрос я знаю. Над ним работает и прокуратура и региональный Следственный комитет. Мы про него не забыли, мы все слышим, мониторим. В ближайшее время появится решение, и мы его озвучим, — успокоил глава региона горожан.

Напомним, полигон в Турлатове должны были закрыть еще в 2013 году, но ни чиновники, ни бывший губернатор Олег Ковалев сделать это не смогли: читать «Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: "Закрыть полигон в Турлатово - стратегическое направление"». Не получается это пока и у Николая Любимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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