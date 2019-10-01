Объявлен сбор денег на независимую экспертизу воздуха в Дашково-Песочне

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-01T09:35:23+03:00

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Рязанская общественная организация «Дышим чистым» объявила сбор денег на проведение экологической экспертизы и привлечение специалистов, сообщается в группе активистов. По предварительным данным, экспертиза будет стоить около 350 тысяч рублей.

Как отметили инициаторы сбора денег в комментариях к посту, экспертиз на данный момент две — по нескольким объектам в Рязани, которые максимально наносят вред здоровью людей и окружающей среде.

— Экспертизы будут проводиться для выявления конкретных химических веществ в атмосферном воздухе и почве, определения степени ПДК таких химических веществ и их соединений, а также ряд других сопутствующих вопросов, — написала Татьяна Сильченко.

На вопрос об экологических лабораториях, которые регулярно берут пробы воздуха в Рязани, активистка ответила, что «они доверия не вызывают».

— Информация о «нулевых данных» по замерам таких лабораторий, которую получают граждане в ответ на свои обращения, в том числе непосредственно по фактам звонков в МЧС в момент выбросов и жуткой химической вони, доверия к местным экологическим лабораториям, мягко говоря, не вызывают. И это, принимая во внимания то обстоятельство, что факты превышения ПДК (в разы!) в те же самые дни, когда по фенолу, когда по сероводороду, иным веществам, а иногда и по нескольким соединениям сразу, фиксирует и официально публикует Росгидромет. По этой причине необходимость получения результатов независимой экспертной организацией - очевидна. Порядок работы экспертов, в том числе производства замеров, вопрос технический, организационный, решаемый, — написала Сильченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU