Руководство Рыбновского полигона опровергло информацию о московском мусоре

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-19T17:34:11+03:00

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В информационном пространстве возник ажиотаж вокруг полигона ТБО, расположенного в Рыбновском районе. Местные жители утверждают, что на него свозят мусор из Москвы и Московской области. Они подкрепляют свои слова фото и видео мусоровозов с московским номерами, заезжающими на огороженную территорию.

Журналисты ИД «Пресса» обратились за комментариями о сложившейся ситуации к должностным лицам полигона. Замдиректора ООО «ЭКО» Сергей Дергачев, в чьем ведомстве он находится, категорически отверг информацию о том, что мусор им привозят из столичного мегаполиса:

– Контракты на прием ТБО у нас заключены с собственниками отходов – организациями, так или иначе производящими мусор и расположенными на территории Рязанской области. Нам важен сам факт, откуда везут ТБО. Эта информация обязательно указывается в паспорте отходов, который необходим для заключения договора с организацией. Для транспортировки она может привлекать любого перевозчика. Хоть с московскими, хоть с магаданскими номерными знаками.

Инженер-эколог Татьяна Савельева утверждает, что мусор на полигоне не сжигается – едкого дыма не может быть в принципе. Все отходы, по словам Савельевой, закладываются в траншею и утрамбовываются.

ИСТОЧНИК KP.RU