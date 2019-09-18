В Рязанскую область везут московский мусор

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-18T16:18:34+03:00

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На рыбновский полигон твердых бытовых отходов сплошным потоком приезжают грузовики с московскими номерами. Об этом сообщил в редакцию местный житель Александр Стариков и прислал фотографии мусоровозов.

Полигон ТБО располагается в Рыбновском районе между селами Баграмово и Мантурово, что буквально в нескольких минутах езды от федеральной трассы М5 «Урал». Стариков утверждает, что мусор регулярно поджигают: зловонный дым стелется по округе уже несколько дней подряд.

Напоминаем, что в прошлом году по этому поводу разгорелся скандал в Касимовском районе. Тогда накануне Пасхи на свалку десятки московских мусоровозов привезли несколько тонн мусора. Региональные власти заявили, что не в курсе происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU