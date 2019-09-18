2019-09-18T16:18:34+03:00
Общество

В Рязанскую область везут московский мусор

Огромные мусоровозы сплошным потоком «атакуют» полигон ТБО недалеко от Рыбного
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Незваный гость... Фото: Александр Стариков.Незваный гость... Фото: Александр Стариков.
Изменить размер текста:

На рыбновский полигон твердых бытовых отходов сплошным потоком приезжают грузовики с московскими номерами. Об этом сообщил в редакцию местный житель Александр Стариков и прислал фотографии мусоровозов.

Полигон ТБО располагается в Рыбновском районе между селами Баграмово и Мантурово, что буквально в нескольких минутах езды от федеральной трассы М5 «Урал». Стариков утверждает, что мусор регулярно поджигают: зловонный дым стелется по округе уже несколько дней подряд.

Напоминаем, что в прошлом году по этому поводу разгорелся скандал в Касимовском районе. Тогда накануне Пасхи на свалку десятки московских мусоровозов привезли несколько тонн мусора. Региональные власти заявили, что не в курсе происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24