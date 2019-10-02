Николай Любимов прокомментировал плохое качество воздуха в Рязани
Губернатор Николай Любимов призвал не связывать статистику онкологических заболеваний с превышениями ПДК загрязняющих веществ в атмосфере, которые фиксируются в Рязани. В ответ на логичные опасения, что плохое качество воздуха губительно сказывается на здоровье населения, и это уже подтверждается цифрами, Любимов заявил, что «прямой связи, наверное, нет и проводить ее сложно». Он вновь настоял на том, что изменение показателей – это результат интенсивной работы по выявлению онкологии на ранних стадиях.
- Реально стараемся делать все, чтобы исправить ситуацию с экологией, - ответил Любимов во время прямой линии 2 октября на самый часто задаваемый вопрос - о неприятном запахе на улицах.
По словам главы региона, выездная лаборатория минприроды в текущем году провела 119 проверок воды и воздуха. В 42 случаях, когда фиксировались превышения ПДК, заводились административные дела. Так, большинство нарушений в Южном промузле города Рязани Любимов связал с «федеральными предприятиями».
ИСТОЧНИК KP.RU