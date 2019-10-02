Николай Любимов прокомментировал плохое качество воздуха в Рязани

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-02T17:18:01+03:00

В Рязани часто жалуются на неприятный запах, а проверки нередко выявляют нарушения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Он настоял, что о прямой связи превышений ПДК и ростом числа выявленных онкозабольных говорить нельзя

Изменить размер текста: A A

Губернатор Николай Любимов призвал не связывать статистику онкологических заболеваний с превышениями ПДК загрязняющих веществ в атмосфере, которые фиксируются в Рязани. В ответ на логичные опасения, что плохое качество воздуха губительно сказывается на здоровье населения, и это уже подтверждается цифрами, Любимов заявил, что «прямой связи, наверное, нет и проводить ее сложно». Он вновь настоял на том, что изменение показателей – это результат интенсивной работы по выявлению онкологии на ранних стадиях.

- Реально стараемся делать все, чтобы исправить ситуацию с экологией, - ответил Любимов во время прямой линии 2 октября на самый часто задаваемый вопрос - о неприятном запахе на улицах.

По словам главы региона, выездная лаборатория минприроды в текущем году провела 119 проверок воды и воздуха. В 42 случаях, когда фиксировались превышения ПДК, заводились административные дела. Так, большинство нарушений в Южном промузле города Рязани Любимов связал с «федеральными предприятиями».

ИСТОЧНИК KP.RU