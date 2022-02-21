Последние новости по делу Елены Логуновой: появились люди, пытающиеся исказить труд следователей

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Калинов заявил о людях, которые используют грязные методы по делу Елены Логуновой.

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей 26-летней рязанки, рассказал о людях, которые пытаются исказить труд следователей.

«В настоящее время следователи и оперативники по делу Елены Логуновой провели огромную, я бы сказал колоссальную работу. И работа эта продолжается, - сказал «КП-Рязань» Максим Калинов. - Следователи Рязани и ГСУ СК РФ большие молодцы, работают грамотно, тщательно, используют все возможности, предоставленные законом. Объем уголовного дела составляет уже более 30 томов, и работа продолжается».

По словам Калинова, некоторые люди, используя грязные методы, пытаются исказить действительность, огромный труд следователей, оперативников и других лиц по делу Елены Логуновой.

«Мне искренне жаль данных людей, они показывают свою сущность и делают жалкие попытки кого-то очернить. Все это конечно же не поможет, дело Елены Логуновой раскроют», - заверил адвокат.

Ранее муж Елены Логуновой – Александр написал заявление о привлечении адвоката Максима Калинова к дисциплинарной ответственности и лишения его статуса адвоката. Сам Калинов тут же на это сообщение отреагировал, а потом по одному из обвинений предоставил документальное доказательство.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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