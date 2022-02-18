Максим Калинов предоставил доказательства на выпад Александра Логунова.

Следственный комитет России действительно намерен допросить кавказского эзотерика Мираславу Руну по делу о таинственном исчезновении рязанки Елены Логуновой. Документальное подтверждение адвокат матери девушки Натальи Кошелевой Максим Калинов предоставил «КП-Рязань».

В постановлении, датированном 17 февраля 2022 года, отмечается, что ходатайство Максима Калинова подлежит удовлетворению, так как показания эзотерика Мираславы «могут иметь значение для расследования уголовного дела».

В постановлении отмечается, что ходатайство Максима Калинова подлежит удовлетворению, так как показания эзотерика Мираславы «могут иметь значение для расследования уголовного дела».

Ранее супруг пропавшей Елены Логуновой Александр Логунов усомнился в правдивости информации о том, что Следственный комитет намерен допросить экстрасенса и приобщить ее показания к материалам уголовного дела. Логунов, проходящий свидетелем по делу об исчезновении жены, уже успел подать жалобу и попросил возбудить в отношении Калинова дисциплинарное производство и лишить его статуса адвоката.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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