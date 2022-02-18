«Это не наказание!»: реакция потерявшей сына рязанки на увольнение врача Легостаевой

Ребенок Вероники Инзиной родился с тяжелыми травмами и более месяца находился в глубокой коме. Фото: www.instagram.com/inzina_veronika/

Вероника Инзина высказалась об увольнении из Рязанского перинатального центра заведующей акушерским отделением патологии беременности Татьяны Легостаевой. Последняя – одна из тех, кого мама умершего после родов ребенка винит в случившемся. «Делом Марка Инзина» занимается следственный комитет.

«Увольнение - это не наказание! Впереди будет экспертиза и суд», - пишет Вероника в своем Instagram.

Женщина утверждает, что роженицы стали отказываться от осмотров Легостаевой, уезжать в другие роддома.

«Плюс очень много всплыло «темных делишек» и главврач уже многих уволил. В общем, все только начинается!», - заявила Вероника Инзина.

Марк, новорожденный сын Инзиных, умер в Рязанском перинатальном центре 22 января 2022 года. Веронике было необходимо кесарево сечение, что неоднократно подтверждалось при осмотрах во время беременности, однако во время родов назначения врачей внезапно изменили. Ребенок родился с тяжелыми травмами и более месяца находился в глубокой коме (читать подробнее).

Увольнению Легостаевой предшествовала отставка главного врача Ирины Девятовой.

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