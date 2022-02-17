Врач рязанского перинатального центра Легостаева покинула медучреждение

В четверг, 17 февраля, Telegram-канал «Рязанская телега» сообщил об увольнении заведующей отделения Рязанского областного клинического перинатального центра Татьяны Легостаевой.

Напомним, что ранее в учреждении сменился главврач.

Перестановки последовали после того, как в перинатальном центре скончался малыш.

Родители ребенка посчитали виновными в трагедии сотрудников медучреждения. СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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