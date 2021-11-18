Об аргументах против мужа пропавшей Елены Логуновой высказался его адвокат

Адвокат Александра Логунова, мужа загадочно исчезнувшей Елены Логуновой, высказался об аргументах против своего подзащитного и его семьи. Сведения о перемещениях Александра и следах крови Иван Беззубцев прокомментировал 62info.ru. Причем ранее Беззубцев отказывался общаться СМИ.

Родственники Елены винят в ее пропаже Александра, о чем не раз публично заявляли. Они вместе с адвокатом Максимом Калиновым ходатайствуют о допросе супруга в качестве подозреваемого, приводят обстоятельства, якобы указывающие на его причастность. Пока сам Логунов хранит молчание, Беззубцев отвечает тем, что ссылается на неофициальность сведений. Это касается данных о предполагаемых перемещениях Александра, об отсутствии Елены на записях камер видеонаблюдения.

«Кто и когда, какие видеозаписи изучал, с каких камер и за какой период, и закреплено ли это в надлежащей процессуальной форме? Всё то, что не может быть перепроверено, не может приниматься как доказательство или установленный факт, и относится к категории предположений», - сказал Буззубцев.

Также он прокомментировал информацию об обнаруженных следствием при осмотрах следах крови. Сторона матери Елены заявляла о таковых в квартире Логуновых, машине матери и лодке отца Александра.

- В криминалистическом плане, конечно, на первый план выходит разрешение вопросов, чья эта кровь. Также имеет значение расположение и размер таких следов, могут ли они быть объяснены предполагаемым механизмом содеянного, - заметил Беззубцев, добавив, что пока происхождение пятен не установлено.

Ответил Беззубцев и по поводу мансарды в доме Логуновых, якобы всплывшей в собственности у семьи Александра.

- Александр Логунов и его родственники удивлены наличием в их собственности недвижимости в виде мансарды, но пока их волнуют более значимые проблемы.