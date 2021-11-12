Адвокат мамы Елены Логуновой рассказал, что в квартире обнаружены предположительно следы крови

Кадр телеэфира.

В пятницу, 12 ноября, в эфир телеканала «Россия 1» вышел новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова. Его уже посмотрели жители Дальнего Востока. Известный телеведущий вернулся к обсуждению темы исчезнувшей рязанки Елены Логуновой.

В самом начале передачи адвокат семьи Кошелевых (это девичья фамилия Елены Логуновой) Максим Калинов обнародовал шокирующие факты.

В квартире, где проживала Елена с мужем и детьми, 13 октября этого года прошло повторное обследование.

- Найдены предположительно следы крови, - рассказал Калинов. - Кровь в ванной комнате, на пледе в спальне, кровь в прихожей. Произведен дополнительный осмотр автомобиля матери Александра Логунова. В задней части автомобиля также обнаружены предположительно следы крови. Следы крови найдены в моторной лодке, принадлежащей отцу Логунова.

Заключение о том, обнаружена кровь или нет – в ближайшее время даст экспертиза.

Кроме того, были проведены три очные ставки между Натальей Кошелевой (мама Елены) и Александром Логуновом, а также между Натальей Кошелевой и родителями Александра Логунова. На очной ставке отец немного запутался в показаниях…

Эфир ток-шоу в Рязанской области можно будет посмотреть в 17.15.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Шесть причин, почему к исчезновению Елены Логуновой причастен ее муж – мнение частного детектива

Екатерина Шумякина выдвинула две версии гибели рязанской девушки. Бывший оперативный работник считает, что мамы двоих детей уже нет в живых (подробности).