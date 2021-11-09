Мама Елены Логуновой считает, что в исчезновении дочери виноват ее супруг

Несколько дней назад мама исчезнувшей рязанки Елены Логуновой Наталья Кошелева на своей страничке в социальной сети «Инстаграм» рассказала о том, для чего участвовал в ток-шоу Андрея Малахова и кого винит в исчезновении дочери.

Женщина сказала, что в интернете пишут много домыслов и вранья. Также она сообщила, что частный детектив Екатерина Шумякина, которая на днях сделала важное заявление о пропаже Елены Логуновой, не взяла за свою работу «ни копейки денег».

- Спасибо Кате и волонтера, - написала женщина.

В ток-шоу Андрея Малахова Наталья Кошелева приняла участие для того, чтобы обратить внимание на ситуацию руководителя СК РФ Александра Бастрыкина. А в исчезновении дочери она винит мужа Александра Логунова, а его родители, возможно, являются соучастниками сокрытия следов преступления.

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