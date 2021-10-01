Адвокат со стороны семьи Логуновых: На мой комментарий можете не рассчитывать

Представитель семьи Логуновых, рязанский адвокат Иван Беззубцев отказался отвечать на вопросы об Александре Логунове – муже пропавшей 26-летней Елены Логуновой.

«На мой комментарий можете не рассчитывать», - коротко написал адвокат в одном из мессенджеров.

Ранее Иван Беззубцев сообщил «КП-Рязань», что не видит ошибки в действиях Александра Логунова, когда тот отказывается общаться со СМИ. Защитник попросил подготовить вопросы, на которые он обещал подготовить ответы, но в итоге отказался (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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