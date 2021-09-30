Адвокат: Я не вижу никакой ошибки в действиях Александра Логунова

Александр Логунов – муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой продолжает выходить на работу, но по-прежнему избегает встречи с журналистами. Представитель стороны семьи считает, что муж делает все правильно.

— Я не вижу никакой ошибки в действиях Александра абсолютно, — говорит адвокат Иван Беззубцев.

— Ну, если человек невиновен, если человек вне подозрений…

— Вы неправильно все понимаете. Я уж человек умудренный опытом… Но если хотите подробнее, пишите, через день-два отвечу, может быть вечером. Я торопится не буду, зачем мне это надо. Я не журналист. Я – защитник.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!