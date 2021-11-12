В доме, где пропала рязанка Елена Логунова, найдена мансарда, принадлежащая семье мужа

12 ноября в эфире ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» частный детектив Екатерина Шумякина сообщила новые подробности по делу исчезнувшей рязанки Елены Логуновой. Напомним, что маму двоих детей безрезультатно ищут с 25 июля этого года.

Недавно в доме, где проживали Елена и Александр выявили мансарду, собственником которой является бабушка Александра Логунова.

- Там можно было держать тело, а потом вывезти в удобное время, - поделилась своим мнением частный детектив. – Мы попасть в мансарды не можем – это частная собственность.

Также Екатерина Шумякина отметила, что собака-ищейка появилась только через четыре дня после исчезновения, а соседей опросили и вовсе через три недели.

Эфир ток-шоу в Рязанской области можно будет посмотреть в 17.15.

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