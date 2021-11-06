Завершились поиски Елены Логуновой на окраине Рязани

Десять добровольцев искали следы Елены Логуновой в СНТ «Ветеран-94».

6 ноября примерно в 13:45 в Рязани завершились поиски загадочно исчезнувшей Елены Логуновой. Искали следы девушки на территории полузаброшенного СНТ «Ветеран-94» в районе Сысоева.

Как отметила частный детектив Елена Шумякина до начала поисков, добровольцы прочесали в Рязани уже 80% запланированной территории. Несмотря на то, что 6 ноября поиск завершился, искать в районе Сысоева будут еще неделю.

«Если результатов не будет, будем искать в 100 км от Рязани», - подчеркнула частный детектив.

Несмотря на то, что 6 ноября добровольцы никаких следов Елены Логуновой не обнаружили, поиск девушки можно занести в актив. Как минимум версия о суициде девушки практически отпала.

Сама частный детектив после месяца поисков уверена в том, что Елена Логунова не выходила из дома.

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Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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