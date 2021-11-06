Появилось видео с поисков Елены Логуновой на окраине Рязани в СНТ «Ветеран-94».

Появилось видео с поисков Елены Логуновой на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-94». Именно там ищут загадочно исчезнувшую девушку.

Десять добровольцев, среди которых несколько журналистов, а также волонтеры из Москвы во главе с частным детективом Екатериной Шумякиной осматривают заброшенные дачные дома и прилегающую территорию.

По словам частного детектива, данную территорию исследовали, чтобы окончательно исключить версию о самоубийстве. Сама Шумякина уверена, что Елена Логунова не выходила из дома.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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