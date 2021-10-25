Появилось видео прощания с жертвами взрыва на заводе под Рязанью

Проводить погибших в последний путь пришло огромное количество людей.

25 октября в поселке Лесной Рязанской области проходит церемония прощания с жертвам взрыва на предприятии по производству пороха. В результате ЧП погибли 17 человек. Тела 13 из них утром понедельника привезли к местному Дому культуры.

Опубликованы видеокадры с церемонии прощания.

Как передает из Шиловского района корреспондент «КП-Рязань», проститься с жертвами одной из самых крупных трагедий в истории региона пришли сотни человек. В их числе был и губернатор Николай Любимов. Он возложил цветы, речей не произносил.

Ужасное ЧП случилось утром 22 октября на территории бывшего завода «Эластик» в цехе ООО «Рязряд». Родные погибших намерены подать иск к работодателю. Генерального директора и учредителя «Разряда» уже задержали в рамках расследования уголовного дела.

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