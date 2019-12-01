Загрязнивший рязанские реки на 4 млрд. рублей завод проиграл апелляцию

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-01T19:18:39+03:00

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Двадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании почти 4 млрд. рублей с ООО «БиоФармКомбинат». Постановление издано 28 ноября.

Этот завод, производящий антисептики, в ответе за экологическую катастрофу в Михайловском и Пронском районах. Тогда, летом 2018-го, вода в реках Кердь и Амшанка помутнела, стала массово гибнуть рыба.

Упомянутая сумма – подсчитанный экспертами и подтвержденный впоследствии ущерб экосистеме. «БиоФармКомбинат», допустивший выбросы, попытался ее оспорить, однако будет обязан выплатить все до копейки: 3,8 млрд. рублей в муниципальный бюджет и 200 млн. рублей госпошлины. При этом ООО еще может обжаловать постановление в арбитраж Центрального округа.

Прежде минприроды Рязанской области, которые выступило истцом, пыталось временно закрыть предприятие, а позже – арестовать его имущество, чтобы обеспечить исполнение решения суда. В обоих случаях юристы-госслужащие потерпели неудачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU