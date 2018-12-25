2018-12-25T18:32:11+03:00
Общество

Вместо миллиардной компенсации за загрязнение реки рязанский комбинат заплатит копеечный штраф

Хотя областное минприроды требовало возмещения огромных убытков и закрытия завода
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Работу комбината остановить, видимо, никто не в силах. Фото: региональное отделение ОНФРаботу комбината остановить, видимо, никто не в силах. Фото: региональное отделение ОНФ
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Советский районный суд Рязани вынес решение по делу ООО «БиоФармКомбинат» – предприятие обвинялось в административном правонарушении.

Напомним, история о загрязнении рек Кердь, Амшанка и Волосовка в Пронском и Михайловском районах тянется с лета. По словам местных жителей, вода, например, в Керди, то белая, как молоко, то черная – и с резким химическим запахом.

На месте побывали активисты ОНФ, а после увиденного обратились к областным властям и в различные надзорные органы. В итоге от регионального минприродопользования получили официальный ответ, в котором четко сказано, что ущерб, нанесенный экологии, специалисты ведомства оценивают в 3,8 млрд рублей.

Более того, чиновники обещали потребовать эти деньги с завода, а если добровольно он их не выплатит – обратиться в суд. И одновременно, опять же через суд, минприроды планировало добиться временного закрытия предприятия.

Однако и под конец осени завод работал, как ни в чем не бывало. О выплате беспрецедентной суммы ущерба – тоже пока ничего не слышно. Хотя в случае куда менее значимых побед власти обычно трубят во всю свою мощь.

И вот сообщение из пресс-службы суда: 25 декабря Советский районный суд вынес постановление в отношении ООО «БиоФармКомбинат».

– Судом установлено, что с 31 августа по 27 сентября 2018 года в воде, сбрасываемой предприятием в реку Амшанку, обнаружено содержание опасных для здоровья человека веществ и соединений, превышающих нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Наличие загрязняющих веществ обнаружено при отборе проб воды 3 сентября Министерством природопользования Рязанской области, – говорится в релизе.

На суде защитники комбината вину не признали. Суд назначил наказание – штраф в 80 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

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