Минприроды обжалует решение суда о загрязнении рязанских рек спиртзаводом

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-28T09:08:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство природопользования Рязанской области обжалует решение Советского районного суда по делу о загрязнении рязанских рек Кердь, Амшанка и Волосовка. Об этом сообщили активисты «раскрутившего» проблему регионального отделения ОНФ.

- Штраф в 80 тысяч рублей (именно такое наказание было назначено - Ред.) - это не тот стимул, который заставит предприятие соблюдать экологические нормы. Необходимо добиваться соразмерного наказания, - комментирует эколог-активист Евгений Рыбаков.

Чиновники солидарны с общественниками и будут настаивать на удовлетворении изначальных требований, а именно на приостановке деятельности источника вредных выбросов - завода по производству спиртовых продуктов - на 90 дней. Кроме того, если до 29 декабря ООО «Биофармкомбинат» не возместит ущерб экосистеме - 3,8 миллиарда рублей, то эта сумма будет взыскиваться в судебном порядке.