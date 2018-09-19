2018-09-19T10:02:16+03:00
Общество

Активисты призвали создать комиссию из-за загрязнения рязанских рек спиртзаводом

Ими замечен густой черный осадок на камнях после выброса
Сергей ЛАЗУТИН
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На спиртзаводе активистам оказались не рады. Фото: ОНФНа спиртзаводе активистам оказались не рады. Фото: ОНФ
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Активисты рязанского ОНФ призвали создать межведомственную комиссию по проблеме загрязнения рек Кердь, Амшанка и Волосовка в Пронском и Михайловском районах. В сбрасывании отходов со сверхнормативным содержанием загрязняющих веществ, напомним, уличили ООО «Биофармкомбинат».

- Сейчас завод функционирует, в воздухе вокруг витает кислый запах спиртовых отходов, а в водоеме, который находится ниже по течению, после сброса с завода замечен черный густой осадок, - сообщили общественники.

Такой же осадок замечен у берегов речушки Кердь, которая из-за химикатов на два месяца стала мутно-белого цвета. Допущенное предприятием нарушение привело к массовой гибели рыбы, серьезному ущербу экологии, но пока его лишь оштрафовали на 40 тысяч рублей – за превышение ПДК иона аммония, нитрит-иону, железа, жиров.

Сотрудник завода отказался разговаривать с членами ОНФ и пытался запретить им съемку. Активисты отмечают, что несколько лет назад Росалкогольрегулирование выявляло здесь незаконное производство спиртосодержащих настоек и изъяло десятки тонн продукции.

Это ведомство также предлагается включить в межведомственную комиссию. Туда же, по мнению общественников, должны войти минприродопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, Росрыболовство.

В реке замечен густой черный осадок. Фото: ОНФ

В реке замечен густой черный осадок. Фото: ОНФ

На два месяца река стала мутно-белой. Фото: ОНФ

На два месяца река стала мутно-белой. Фото: ОНФ

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