В рязанской глубинке гуси и утки не хотят плавать в загрязненной реке

Утки и гуси не хотят плавать в Керди - небольшой речке в Пронском районе. Местные жители считают, что из-за неоднократных случаев загрязнения минувшим летом отходами расположенного вверх по течению предприятия река до сих пор не пришла в себя. От нее по-прежнему исходит неприятный химический запах, а вода мутно-белого цвета. Об этом рассказали на выездном приеме граждан Рязанскому межрайонному природоохранному прокурору Алексею Секину 8 ноября главы Орловского и Октябрьского поселений Наталья Воробьева и Сергей Серегин, а также активист-эколог Ольга Милей.

Это уже не первая их встреча: в связи с ЧП на Керди этим летом прончане уже не раз наведывались в областную природоохранную прокуратуру, вместе с руководством района направляли письма и обращения, участвовали в областных межведомственных совещаниях. У них есть видео, на котором зафиксирован слив белой жидкости из труб бывшего Коровинского спиртзавода (ныне это ООО «Биофармкомбинат»), что в Михайловском районе. Два месяца вода в реке была то белой, как молоко, то черной и с резким химическим запахом. С наступлением осенних холодов и выпавшего в октябре снега, по словам Натальи Воробьевой, исчез специфический запах от воды.

. Фото: архив адм-ции Пронского района.

Алексей Секин сообщил, что природоохранная прокуратура пока не вынесла окончательного решения. Он пообещал, что результаты предыдущей проверки, проведенной в октябре, пронские главы непременно получат. Результатом административного расследования в отношении ООО «Биофармкомбината» со стороны регионального минприроды стало обращение в суд и приостановление деятельности «Биофармкомбината» на 90 суток. Министр Сергей Абрамов в письме активистам из Октябрского и Орловского написал, что ущерб в размере 3,8 миллиарда рублей предприятию-виновнику предложено возместить в добровольном порядке в течение 60 дней.

Однако, по словам Сергея Серегина, в конце октября проезжавшего вместе с представителями ОНФ вверх по течению Керди до предприятия «Биофармкомбинат», оно работает в прежнем режиме.

Более подробно - на сайте изд-ва «Пресса».

СПРАВКА «КП»

Кердь (Кердя) — река в Рязанской области России, правый приток реки Прони. Длина — 57 км, площадь бассейна — 622 км²[2].

Река берет свое начало из озерца у деревни Суровцы (Скопинский район) и впадает в р. Проню на 129-м км около пгт. Пронск на уровне 109 м.