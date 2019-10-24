Суд отказал в аресте счетов предприятия-отравителя рязанской реки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-24T15:04:28+03:00

Областное министерство природопользования не смогло доказать, что ООО «БиоФармКомбинат» может уклониться от выплаты 3,8 млрд рублей

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Двадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в аресте счетов и имущества ООО «БиоФармКомбинат». Это предприятие, напомним, отравило реку Амшанку, а через нее - реку Кердь. Тогда вода «перекрасилась» в мутно-белый, стала массово гибнуть рыба.

Ущерб экосистеме оценивается в 3,8 млрд рублей. Эту сумму и взыскал областной арбитраж, после чего ответчик незамедлительно подал апелляцию.

Побоявшись, что предприятие-загрязнитель может уклониться от выплаты колоссальной суммы, рязанское минприроды как истец потребовало принять обеспечительные меры – наложить арест на деньги и имущество ООО «БиоФармКомбинат».

Министерство заметило, что прибыль ответчика гораздо меньше взыскиваемой суммы, а уставной капитал составляет всего 100 тысяч рублей. Однако, по мнению суда, это «не свидетельствует о неплатежеспособности ответчика».

В итоге в Туле аргументацией минприроды не удовлетворились и сделали вывод, что отказ от обеспечительных мер не затруднит исполнения решения суда.

Предприятие ООО «БиоФармКомбинат». Фото: ОНФ

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ИСТОЧНИК KP.RU