2019-10-24T15:04:28+03:00
Общество

Суд отказал в аресте счетов предприятия-отравителя рязанской реки

Областное министерство природопользования не смогло доказать, что ООО «БиоФармКомбинат» может уклониться от выплаты 3,8 млрд рублей
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Так выглядела река Кердь летом 2018-го. Фото: администрация Пронского района.Так выглядела река Кердь летом 2018-го. Фото: администрация Пронского района.
Изменить размер текста:

Двадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в аресте счетов и имущества ООО «БиоФармКомбинат». Это предприятие, напомним, отравило реку Амшанку, а через нее - реку Кердь. Тогда вода «перекрасилась» в мутно-белый, стала массово гибнуть рыба.

Ущерб экосистеме оценивается в 3,8 млрд рублей. Эту сумму и взыскал областной арбитраж, после чего ответчик незамедлительно подал апелляцию.

Побоявшись, что предприятие-загрязнитель может уклониться от выплаты колоссальной суммы, рязанское минприроды как истец потребовало принять обеспечительные меры – наложить арест на деньги и имущество ООО «БиоФармКомбинат».

Министерство заметило, что прибыль ответчика гораздо меньше взыскиваемой суммы, а уставной капитал составляет всего 100 тысяч рублей. Однако, по мнению суда, это «не свидетельствует о неплатежеспособности ответчика».

В итоге в Туле аргументацией минприроды не удовлетворились и сделали вывод, что отказ от обеспечительных мер не затруднит исполнения решения суда.

Предприятие ООО «БиоФармКомбинат». Фото: ОНФ

Предприятие ООО «БиоФармКомбинат». Фото: ОНФ

В рязанской глубинке гуси и утки не хотят плавать в загрязненной реке

Река Кердь с лета 2018 года медленно "умирает", а виновник загрязнения работает в штатном режиме. (ПОДРОБНЕЕ)

За загрязнение реки рязанский комбинат заплатит копеечный штраф

Минприроды пыталось через суд временно закрыть вредоносное предприятие, но ООО «БиоФармКомбинат» отделалось копеечным штрафом. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани из оборота изъяли 30 партий молочной продукции
С рязанских предприятий изъяли 40 партий хлеба
Началось строительство дороги между двумя районами Рязанской области
Страдают сотни детей. Рязанцы просят губернатора построить школу в Кальном
В Рязани три недели назад исчез подросток – объявлены поиски
Задержана председатель ТСЖ, похищавшая взносы рязанцев за капремонт
В Рязани определились с лучшим блюдом «Новогодней столицы»
Юрий Быков на «Вечернем Урганте» рассказал о неудачном отпуске в Италии
В Рязани пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку
Варламов: Активное уничтожение Рязани ведется именно в последние годы
Прокуратура увидела антисанитарию в роддоме №4
В центре Рязани на месте снесенного дома сделали бесплатную парковку
Расселение аварийного фонда в регионе идет по графику
Опубликованы фото из подпольной нарколаборатории в Рязанской области
В рязанскую колонию на КамАЗе пытались провести несколько десятков телефонов
Экс-полицейского – виновника смертельного ДТП - суд отправил под домашний арест
В Рязани предложили помиловать девушку, совершившую пьяное смертельное ДТП
На несколько дней Рязань станет столицей русского фортепиано
«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай
Крест на лесной дороге: место, где бандиты убили 19 человек, обозначили памятным знаком
На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество
Рязанский подрядчик повторно уложит асфальт в сасовском парке