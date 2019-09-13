Рязанский завод выплатит около 4 млрд рублей за отравление реки Кердь
Арбитражный суд Рязанской области взыскал с ООО «БиоФармКомбинат» в пользу министерства природопользования Рязанской области почти 3 млрд 817 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного реке Кердь.
Кроме того, компания должна будет выплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в месячный срок.
Напомним, во время расследования сотрудники регионального минприродопользования установили, что в приток Керди – Амшанку - сбрасывал опасные вещества михайловский «Биофармкомбинат». Это привело к массовой гибели рыбы в реке Кердь. Из-за стоков вода стала молочного цвета с резким запахом химии (читать подробнее).
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Для сравнения, стоимость новой БСМП в Рязани немногим больше этой суммы. Причем на 4 с лишним миллиарда в областном центре построили огромное здание больницы и полностью оснастили его медицинским оборудованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU