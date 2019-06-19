2019-06-19T09:37:53+03:00
Общество

Назначена экспертиза по делу о загрязнении рязанской реки

Арбитражный суд Рязанской области предложил проверить факт загрязнения реки Кердь и оценить нанесенный ущерб
Иван АНТОНОВ
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В ходе расследования сотрудники регионального минприродопользования установили, что в приток Керди – Амшанку - сбрасывал опасные вещества Михайловский «Биофармкомбинат». Это привело к массовой гибели рыбы в реке Кердь. Из-за стоков вода стала молочного цвета с резким запахом химии. Об этом заявили в прошлом году жители Пронского района.

Региональное министерство оценило ущерб почти в 4 миллиарда рублей. Ведомство просит Арбитражный суд принять решение о взыскании с предприятия этой суммы, а также наложить штраф в размере 130 тысяч рублей. В свою очередь представители предприятия не согласны с министерской экспертизой. Свою вину по сбросу стоков они оценивают лишь в 40 тысяч рублей.

- Суд предлагает представить письменные пояснения по доводам, которые изложили представители сторон на настоящем судебном заседании. В случае, если стороны придут к выводу, что им необходимо провести судебную экспертизу, необходимо заявить соответствующее ходатайство, представить гарантийные письма», - цитирует ГТРК «Ока» слова Алексея Матина, судьи Арбитражного суда Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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