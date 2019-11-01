Рязанскую реку Рака отравил «Ветсанутильзавод»
Министерство природопользования Рязанской области выявило предприятие, отравившее реку Раку. Свои стоки туда сбросило ООО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод».
Так как предприятие подлежит федеральному экологическому надзору, специалисты министерства оперативно сообщили о нарушениях в Приокское управление Росприроднадзора и Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Теперь дело за этими ведомствами.
Напомним, о том, что река из-за неизвестных загрязняющих веществ поменяла свой цвет на «молочный» очевидцы сообщили в конце октября. Фотографии были сделаны между селом Болошнево и поселком Листвянка (на территории последнего как раз располагается «Ветсанутильзавод»). Несколькими месяцами ранее в той же реке, но в районе села Вышгород, массово гибла рыба.
Предприятие-загрязнитель, согласно информации на его сайте, занимается утилизацией биологических отходов, в том числе трупов животных, отходов пищевого производства и конфиската.
Фото: minprirody.ryazangov.ru
Фото: minprirody.ryazangov.ru
Так выглядел участок реки недалеко от предприятия в конце октября. Фото: vk.com/rznoblfish
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ИСТОЧНИК KP.RU