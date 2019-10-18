Рязанцу, который помог раскрыть убийство ветерана, выплатят 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-18T12:37:40+03:00

Глава региона Николай Любимов объявил о дополнительном вознаграждении за помощь в раскрытии убийства ветерана войны Павла Макеева. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

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Глава региона Николай Любимов объявил о дополнительном вознаграждении за помощь в раскрытии убийства ветерана войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны.

Напомним, 7 октября правительство Рязанской области объявило о вознаграждении в полмиллиона рублей за помощь следствию в раскрытии резонансного преступления. Спустя два дня подозреваемый в убийстве был задержан.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, деньги мецената не пригодились, так как правоохранительные органы раскрыли преступление своими силами. Позже об этом сообщил в обращении к губернатору глава рязанского Следкома Владимир Никешкин:

«Учитывая, что значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, …, вносим предложение пересмотреть вопрос о передаче обещанного денежного вознаграждения на лечение ветеранов Великой Отечественной и детей».

Но затем появился некий Михаил Агапкин, который пожаловался в федеральные СМИ, что именно он помог раскрыть убийство, а обещанных денег не получил. И даже привел доказательство в виде благодарности от руководителя регионального СК Владимира Никешкина, где прямым текстом сказано: «Вы помогли раскрыть дерзкое и циничное преступление». Ситуация оказалась щекотливой.

Фото: правительство Рязанской области.

Выбраться из нее помог все тот же неизвестный меценат, который выделил дополнительные полмиллиона для вознаграждения.

— Вознаграждение мецената, о котором я писал, было направлено на лечение ветеранов Великой Отечественной войны и детей. Такое предложение внес Следственный комитет. Мы поддержали, — сообщил губернатор. — Позже выяснилось, что наши коллеги из регионального следственного управления объявили благодарность рязанцу Михаилу Агапкину за помощь в раскрытии преступления. После этого было принято решение выплатить и ему обещанное вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Отметим, что помощь рязанца заключалась в том, что некоторое время назад он повесил на доме камеру видеонаблюдения. Во время осмотра места происшествия криминалисты самостоятельно обнаружили устройство и изъяли видеозапись, которая и помогла в конечном итоге раскрыть преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU