Павел Макеев дважды мог погибнуть в блокадном Ленинграде, но на 92-м году жизни был жестоко убит отморозком

В конце сентября Рязань шокировала новость о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Макеева и его жены Риммы Федоровны. Тела супругов с признаками насильственной смерти (черепно-мозговыми травмами) обнаружили в их собственной квартире вечером 26 сентября. На поиски убийцы бросили лучших криминалистов и оперативников, расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель регионального следственного управления Владимир Никешкин.

– Раскрыть это бесчеловечное преступление – для нас дело чести, – заявляли правоохранители в один голос.

У ГАЗЕТНОГО КИОСКА

Павел Васильевич Макеев родился 28 января 1928 года. В сорок первом его большая семья проживала в поселке Пулково неподалеку от Северной столицы. В конце августа – начале сентября Павел Васильевич едва не погиб в первый раз.

– Мы укрылись в землянке в своем саду вшестером: мама, бабушка и четверо детей, – вспоминал позже ветеран. – Отец, два брата и сестра были мобилизованы. Стреляли и бомбили беспрерывно. Один снаряд разорвался возле землянки. Нас засыпало землей. Выбраться сами из ловушки мы уже не могли. Откопали нас красноармейцы, находившиеся на передовой.

Из Пулково семья перебралась к родственникам в Ленинград. Навсегда в памяти юного Павла осталась картина горящих Бадаевских продовольственных складов. Отсюда затем он возил пропитанную жженым сахаром землю, которую варили в воде, получая сладкий сироп, а на нейтральной полосе выковыривал замерзшими пальцами из-под снега капусту.

В ноябре сорок первого жизнь Павла Макеева оказалась на волоске во второй раз.

– Я подходил к газетному киоску на углу 5-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта, – продолжаем приводить воспоминания ветерана. – Когда услышал свист снаряда, упал, прижался к бордюру тротуара и этим спас свою жизнь. После разрыва снаряда не увидел ни киоска, ни людей. Кругом лежали трупы, обсыпанные бумагой.

В 1942 году подростка Макеева определили в ремесленное училище. Ребята изготавливали продукцию для госпиталей и ящики для снарядов. Затем лучших перевели в другую мастерскую, где производились приклады для автоматов и карабинов.

Тот год унес жизни двух его старших братьев и отца, сражавшихся на фронте, а также бабушки и племянницы.

27 января 1944 года – день полного снятия блокады Павел Макеев всегда считал особенным в своей жизни! 28 января 1944 года ему исполнилось шестнадцать лет!

В послевоенное время Павел Васильевич восстанавливал систему энергоснабжения на Донбассе, затем многие годы служил в воздушно-десантных войсках. После увольнения в запас возглавлял рязанский цирк, филармонию, был заместителем начальника регионального отделения ДОСААФ. На протяжении всей жизни особое внимание уделял работе с молодежью.

ДВЕ ВСТРЕЧИ С ПАВЛОМ МАКЕЕВЫМ

В год 70-летнего юбилея Победы руководство издания, в котором мне пришлось работать, поручило раз в неделю готовить полосный материал о ветеране Великой Отечественной войны. В Совете ветеранов Советского округа вручили список еще живых участников войны с их адресами и домашними телефонами. И научили, что нужно говорить, на кого ссылаться, чтобы старики не боялись, доверились незнакомому человеку, пусть и журналисту. После этого бдительные ветераны или их родные созванивались с работниками Совета и подтверждали информацию. Только тогда они ждали в гости журналиста.

Павел Васильевич в год 70-летия Великой Победы. Фото: Александр ЕФАНОВ.

Павел Васильевич Макеев в тот список не входил, просто потому что проживал в другом округе Рязани. Адреса не было, только телефон. Ветеран с воодушевлением откликнулся на просьбу о встрече, продиктовал адрес и объяснил, какие цифры нажать на домофоне.

– Саша, это вы? Открываю, – просто и беспечно спросил Павел Васильевич и нажал кнопку.

Дома он был один. Видимо, Римма Федоровна вышла по домашним хлопотам.

Мы разместились в зале друг напротив друга и общались более двух часов. Точнее, говорил только он. Павлу Васильевичу нужен был слушатель, но не по-стариковски, лишь бы поболтать, а успеть донести еще до одного человека свои воспоминания о блокаде. Он говорил – диктофон записывал. Именно от Павла Васильевича впервые узнал, почему в блокаду люди не ловили в Неве рыбу. Мнение ветерана не популярное, даже среди тех, кто пережил ту ленинградскую зиму, но искреннее – мол, слишком интеллигентные мы были для рыбалок.

Через пару недель мы вновь встретились. По просьбе Павла Васильевича я занес ему несколько газет со статьей о нем. Февраль, восемь-девять вечера, темно – но он также просто открыл дверь и пригласил в дом.

«ПРОСТИТЕ НАС, НЕ УБЕРЕГЛИ»

Хоронили чету Макеевы 29 сентября на Богородском кладбище Рязани.

Проститься с этим уникальным человеком пришли немногие… Увы, такова жизнь. Но те, кто посчитали за честь проводить в последний путь ветерана, конечно, невзирая на личные обстоятельства, были рядом.

Первый заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, те немногие блокадники, которые сегодня еще могут по состоянию здоровья выходить на улицу.

В прощальных словах не было лишнего пафоса – лишь искренние слезы.

Елена Сорокина в траурной речи отметила заслуги ветерана и сказала несколько слов о погибшей вместе с ним жене:

– Римма Федоровна была надежной опорой Павла Васильевича, она создавала уют, тепло в доме. В браке прожили супруги более 60 лет. Это пример для всей нашей молодежи, какой должна быть настоящая семья. Павел Васильевич, Римма Федоровна, простите нас, не уберегли. Вечная вам память.

Прости нас...

Под залпы почетного караула, под мелодию гимна России гробы супругов Макеевых опустили в рязанскую землю. А затем пошел дождь… Наверное, само небо заплакало от того, что творится на земле.

– Он был уникальным человеком, – говорит председатель рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов. – Такой позитивный! Он обошел все школы города, встречаясь с детьми. Читал стихи! В нашей организации совсем немного осталось, тех, кто может встречаться и ходить. А из защитников Ленинграда он был последним…

Трагедию в Рязани не обошел вниманием федеральный телеканал "Звезда". На фото своими воспоминаниями о ветеране делится председатель рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов.

В этот же день стало известно, что заместитель председателя комитета по безопасности Государственной Думы РФ Александр Хинштейн попросит генпрокурора России Юрия Чайку взять расследование убийства 91-летнего ветерана и его супруги под личный контроль.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ПОМОЩЬ

7 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» обращение о помощи в расследовании убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

- Следствию решил помочь меценат, - сообщил Николай Викторович. – Он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет раскрыть преступление.

Но деньги не пригодились…

- Вся информация о подозреваемом в двойном убийстве была получена благодаря следственно-оперативным мероприятиям с участием следователей, экспертов, следователей-криминалистов, а также оперативников МВД И ФСБ, - сообщил источник в спецслужбах.

Подозреваемого, которым оказался 20-летний парень, задержали утром 9 октября. Выяснились и некоторые подробности: перед тем как отправиться на дело, он принимал наркотические вещества. Вот, что говорит молодой человек на фрагменте записи допроса, который первоначально был опубликован со звуком на сайте УМВД России по Рязанской области (в настоящее время звуковая дорожка удалена – Ред.) :

«Часов в десять купил наркотики на закладке… Ездили на закладки… Наркотики - гашиш… Купил наркотики… Все… (выдыхает). Покурил, приехал туда… Адрес… Новаторов».

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух лиц», продолжается. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

9 мая 2019 года мы сделали несколько удачных кадров с Павлом Васильевичем Макеевым. Тогда все улыбались, тогда все были счастливы! Тот День Победы стал последним для ветерана…

Он никогда не боялся! Он жил «с открытой дверью» в стране, за которую погибли два его брата и отец, за которую, мучаясь от голода, сражался он сам у станка. Он не боялся и поэтому ушел непобежденным!