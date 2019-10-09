2019-10-09T22:05:16+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана отправили в СИЗО

Молодой человек отказывается от показаний, но следователи собрали достаточно доказательств его вины. Расследование продолжается
Константин МОГИЛИН
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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Следственный комитет предъявил обвинение 20-летнему рязанцу в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Как сообщили в ведомстве, подозреваемый отказался давать показания, но несмотря на это, «совокупность собранных на первоначальном этапе доказательств» позволила предъявить ему обвинение.

Кроме того, по ходатайству следователя Московским районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно «Комсомолке», побывавшей в этот вечер в суде, обвиняемый уже несколько раз попадал в полицию, но не за насильственные преступления. В последнее время молодой человек промышлял надомной торговлей. Он ходил по квартирам, предлагая приобрести у него массажеры. По предварительным данным, именно так он и попал в квартиру к ветерану.

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Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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