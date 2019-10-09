Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям
В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.
Сотрудники полиции установили, что ранее парень был причастен к совершению целого ряда преступлений (мошенничества и кражи) в отношении других пожилых людей. Стражи правопорядка просят обратиться в полицию всех пострадавших от действий этого человека. Звонить необходимо по телефону (4912) 27-08-60 или по телефону 02.
Раскрытие убийства стало возможным благодаря грамотной совместной работе Следственного комитета, УМВД России по Рязанской области и ФСБ России.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Молодого человека взяли прямо в квартире (подробнее).
За помощь в раскрытии убийства ветерана предлагают полмиллиона рублей
Такую информацию опубликовал губернатор Николай Любимов (подробнее).
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Обращение он разместил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»