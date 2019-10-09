2019-10-09T12:15:47+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области
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Подозреваемый в убийстве.Подозреваемый в убийстве.
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В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

Сотрудники полиции установили, что ранее парень был причастен к совершению целого ряда преступлений (мошенничества и кражи) в отношении других пожилых людей. Стражи правопорядка просят обратиться в полицию всех пострадавших от действий этого человека. Звонить необходимо по телефону (4912) 27-08-60 или по телефону 02.

Раскрытие убийства стало возможным благодаря грамотной совместной работе Следственного комитета, УМВД России по Рязанской области и ФСБ России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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