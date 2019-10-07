2019-10-07T18:13:35+03:00
Происшествия

За помощь в раскрытии убийства ветерана предлагают полмиллиона рублей

Такую информацию опубликовал губернатор Николай Любимов
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Павел Макеев.Павел Макеев.
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В понедельник, 7 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» обращение о помощи в расследовании убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

- Следствию решил помочь меценат, - сообщил Николай Викторович. – Он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет раскрыть преступление.

Следственный комитет ведет расследование, но преступники все еще на свободе.

Напомним, что следователи ищут также записи видеорегистраторов с автомобилей, проезжавших в период с 20 по 27 сентября в районе улиц Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричная.

- Если у вас есть какая-нибудь информация, призываю позвонить по телефонам Следственного комитета 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75. Преступники должны быть наказаны, - завершил свое обращение глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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