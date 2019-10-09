2019-10-09T11:03:00+03:00
Происшествия

Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана

Обращение он разместил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте»
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Николай Любимов и Павел Макеев.Николай Любимов и Павел Макеев.
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Утром в среду, 9 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в социальной сети в «ВКонтакте» поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги.

- Друзья, спасибо каждому, кто откликнулся, кто не остался в стороне. Страшное, бесчеловечное преступление раскрыто. Виновные в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены найдены. Все подробности уже скоро.

На самом деле Николай Викторович немного поторопился. Ни глава региона, ни следователи, ни другие люди не могут назвать человека виновным, пока не будет решения суда, вступившего в законную силу.

Напомним, информация о том, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве четы Макеевых, появилась несколькими минутами ранее на сайте Следственного комитета РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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