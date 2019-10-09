Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны. Следователи отдела по расследованию особо важных дел вместе с оперативниками вывели молодого человека в наручниках из квартиры.
Напомним, молодого человека задержали днем 8 октября.
ДОСЬЕ «КП»
Павел Васильевич Макеев родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Связал свою жизнь с военной карьерой, долгие годы служил в воздушно-десантных войсках. Затем возглавлял целый ряд рязанских организаций.
КСТАТИ
Понадобились ли деньги мецената?
За информацию о подозреваемом в убийстве ветерана была объявлена награда в 500 тысяч рублей. Мы узнали, пригодилась ли она... (читать подробнее).
С руной на шее. Задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны.Источник видео: Следком ТВ.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Обращение он разместил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» (подробнее).
Рязань простилась с убитым ветераном Великой Отечественной войны и его супругой
Чету Макеевых похоронили на Богородском кладбище под звуки гимна России (смотрим видео).
Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги
На Богородском кладбище Рязани простились с Павлом и Риммой Макеевыми (смотрим видео).
ИСТОЧНИК KP.RU