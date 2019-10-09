2019-10-09T12:11:56+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана

Молодого человека взяли прямо в квартире
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Вывели подозреваемого в убийстве из квартиры.Вывели подозреваемого в убийстве из квартиры.
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны. Следователи отдела по расследованию особо важных дел вместе с оперативниками вывели молодого человека в наручниках из квартиры.

Напомним, молодого человека задержали днем 8 октября.

ДОСЬЕ «КП»

Павел Васильевич Макеев родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Связал свою жизнь с военной карьерой, долгие годы служил в воздушно-десантных войсках. Затем возглавлял целый ряд рязанских организаций.

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С руной на шее. Задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны.Источник видео: Следком ТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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