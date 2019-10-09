В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Им оказался 20-летний местный житель. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.
Как отметили в Следственном комитете, над раскрытием циничного преступления работала следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и следователями-криминалистами вошли оперативники рязанского УМВД.
Активная поддержка рязанским следователям оказывалась криминалистическим центром СК России.
Напомним, вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны с признаками насильственной смерти.
За помощь в поиске убийц власти объявили солидное денежное вознаграждение. Деньги предоставит меценат (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU