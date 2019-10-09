Для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-09T12:40:57+03:00

Всю работу по поиску и задержанию 20-летнего парня выполнили правоохранительные органы

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Чтобы установить личность подозреваемого в убийстве ветерана войны и его супруги, деньги мецената не пригодились. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Вся информация о подозреваемом в двойном убийстве 20-летнем рязанце была получена благодаря следственно-оперативным мероприятиям с участием следователей, экспертов, следователей-криминалистов, а также оперативников МВД И ФСБ, — сообщил источник.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов рассказал, что появился некий меценат, который готов заплатить 500 тысяч рублей за любую информацию, которая поможет раскрыть преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU