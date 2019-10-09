2019-10-09T12:40:57+03:00
Происшествия

Для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились

Всю работу по поиску и задержанию 20-летнего парня выполнили правоохранительные органы
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ.Фото: СУ СК РФ.
Изменить размер текста:

Чтобы установить личность подозреваемого в убийстве ветерана войны и его супруги, деньги мецената не пригодились. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Вся информация о подозреваемом в двойном убийстве 20-летнем рязанце была получена благодаря следственно-оперативным мероприятиям с участием следователей, экспертов, следователей-криминалистов, а также оперативников МВД И ФСБ, — сообщил источник.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов рассказал, что появился некий меценат, который готов заплатить 500 тысяч рублей за любую информацию, которая поможет раскрыть преступление.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана

Молодого человека взяли прямо в квартире одной из многоэтажек города (как это происходило)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики
Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах
Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям
Сбившая молодого рязанца «Лада Приора» скрылась с места ДТП
Заканчивается прием заявлений на компенсацию оплаты отдыха детей
Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов
В Рязани завершился капремонт дорог на трех улицах
В Рязани погасят почтовую марку, выпущенную к 150-летию со дня рождения Филиппа Малявина
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд
В Спасске перед судом предстала участница женской драки
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Глава рязанского МВД обсудил с губернатором безопасность граждан
Рязанский завод оспорил у гордумы в суде нормы Генерального плана города
В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор
Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек
Рязанская школа лишилась второго за месяц директора
Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена