Земляки обвиняемого в убийстве ветерана: Хороший парень, но после Рязани стал дерзким

В село Гремяки, где вырос Максим Куприн, мы приехали сумрачным осенним днем 9 октября. Нудный дождь и холод, на улице – редкие прохожие. В центре села – церковь без крыши, магазинчик и школа. В ней-то и учился парень, заставивший говорить о себе все СМИ, включая федеральные.

ДЕРЗОСТЬ РЯЗАНСКАЯ

В школе на втором этаже расположен детский сад, в котором работает воспитателем Людмила Хохлова. Некоторое время назад Людмила Ивановна была сельским учителем, учила еще отца Максима – Анатолия. Для Хохловой мы стали гонцами, принесшими недобрую весть, которая вызвала у нее оцепенение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/736977" frameborder="0"></iframe> Воспитатель о Максиме Куприне.

Людмила Ивановна положительно отозвалась как об отце, так и о сыне. Квинтэссенцией ее мнения стали фразы:

- Он и в драках-то мальчишеских никогда не участвовал. Хороший, добрый парень – он к матери относился лучше, чем кровный сын. А ведь она ему неродная.

Кстати, она была единственная из тех, с кем мы беседовали в Гремяках, кто ни сном ни духом не ведала о происшедшем. Продавщица местного магазинчика Светлана Голубцова к моменту нашего посещения была уже в курсе... Узнала в «Одноклассниках».

- Нормальный парень... Как он мог такую страсть сотворить! - удивленно пожимает плечами молодая женщина. – В Малинищах работал на сушилке после школы, потом уехал в Рязань. Неплохой парень был в селе – матери помогал всегда по хозяйству. Отца его вообще не знаю. Может, Максим по ночам куда-то и ходил, а днем за водкой он никогда не захаживал. Но он изменился, когда в Рязани стал жить: как-то возмужал, стал разговаривать по-другому – дерзко что ли.

В этой сельской школе в Гремяках Максима научили читать-писать.Фото: Павел АВЕРИН

Сосед Куприных Юрий, ремонтировавший старенькую легковушку, показал нам их дом. Он тоже считает, что Максим «такое натворить не мог»:

- Хорошая дружная семья. Вон, видите дом с зеленой крышей, они его недавно построили – там мать его часто бывает. А вообще они живут в другом месте.

Но оба дома оказались запертыми без какого-либо движения внутри них. Предполагаем, что родители уехали в Рязань: побеседовать с ними так и не удалось. В «диалог» с нами вступил только большой пес в вольере.

«НЕ ОТЛИЧНИК, НО И НЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

Директор Малинищинской средней школы Виктор Мазин тоже уже знал о рязанских событиях, поэтому встретил нас настороженно. Педагог дал конкретную характеристику своему бывшему ученику:

Директор школы назвал Куприна «посредственным учеником».Фото: Павел АВЕРИН

- Хотя школа у нас полная, он окончил только девять классов в 2015 году. Был посредственным учеником: далеко не отличник, но и говорить о том, что он был криминальным элементом, я не могу. Вообще, класс, в котором он учился, хороший. Его одноклассники замечательно окончили 11 классов, сдали ЕГЭ, поступили в московские и питерские вузы. Ребята на очень хорошем счету. Последний раз в школу Максим приходил на встречу выпускников в феврале. Хватался своими достижениями, что хорошо зарабатывает – это лично мне отложилось. Учителям рассказывал, что хорошо устроился в жизни. Но в это как-то верилось с трудом: я его спрашивал, чем он занимается. Максим ответил: «Я распространяю электронику по Рязани». Я думаю, что быстро разбогатеть сейчас невозможно.

Когда мы посещали Малинищинскую школу, то в контексте происшедших событий обратили внимание на одну немаловажную деталь – прямо возле школы стоит памятник советскому солдату-победителю, который прекрасно видно из окон. Подумалось, а как часто Максим Куприн смотрел на него и какие мысли при этом у него возникали?

Как часто смотрел Куприн на памятник солдату-победителю возле школы, и какие мысли при этом у него возникали?Фото: Павел АВЕРИН

КРАЖИ У ЖЕНЩИН И ПЕРВЫЕ СУДЫ

Как стало известно «Комсомолке», в конце февраля 2019 года молодого человека судили в Пронске, где он обвинялся в краже сотового телефона из квартиры своей знакомой. Тогда Максиму Куприну наказания избежать удалось по примирению сторон. Заявительница сообщила, что материальный ущерб ей полностью возместили, и она ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Ни следователь, ни прокурор возражать не стали, поэтому суд прекратил уголовное преследование будущего обвиняемого в убийстве.

Второй раз Куприн засветился спустя месяц уже в Рязани. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег у своей знакомой. Парень узнал, что женщина хранит сбережения в тумбочке под телевизором. Он попросил хозяйку квартиры приготовить ему еды и, воспользовавшись тем, что женщина ушла на кухню, забрал все деньги.

Дело в отношении Куприна рассматривалось Московским районным судом в особом порядке, парень полностью признал вину.

В итоге молодого человека признали виновным, назначив наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства. Именно отбывая это наказание молодой человек якобы и совершил свое третье преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/736977" frameborder="0"></iframe> Воспитатель о Максиме Куприне.

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