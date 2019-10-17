Рязанец заявил о невыплате полумиллиона за помощь в поимке убийцы ветерана

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-17T16:52:21+03:00

Деньги отдали на благотворительность, так как в СК заверили, что значимой информации не поступало

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Полмиллиона рублей, обещанные за информацию об убийце ветерана Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны, отдали на благотворительность. Такое решение принял меценат, после того как руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин написал в региональное правительство письмо, где дал понять, что силовики справились сами.

- Учитывая, что значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, преступление раскрыто благодаря следователям и оперативным сотрудникам, вносим предложение пересмотреть вопрос о передаче обещанного денежного вознаграждения на лечение ветеранов Великой Отечественной и детей.

В итоге по 250 тысяч рублей меценат перевел Рязанскому областному отделению «Российского детского фонда» и Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, уже после перевода денег и обнародования этого факта о себе заявил претендент на вознаграждение. Мужчина сообщил, что у него на руках есть благодарность от Владимира Никешкина за помощь в раскрытии громкого убийства. С этим он обратился в одно из федеральных СМИ.

Более подробную информацию о щекотливой ситуации Арапов пообещал опубликовать позже.

Напомним, предполагаемый убийца задержан и заключен под стражу.

Скан письма руководителя рязанского СК в областное правительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU