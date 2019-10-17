Обещанные полмиллиона за помощь в раскрытии убийства рязанского ветерана выплачены
Утром в четверг, 17 октября, на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Николай Любимов еще раз поблагодарил каждого за неравнодушие и общественное внимание к страшному преступлению – убийству ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны.
- Отдельное спасибо тем, кто помог в поисках подозреваемых и установлении обстоятельств преступления, - подчеркнул глава региона. – Обещанное меценатом вознаграждение выплачено.
Напомним, что тела супругов Макеевых с признаками насильственной смерти обнаружили 26 сентября в их собственной квартире. 9 октября по подозрению в причастности к убийству задержали 20-летнего парня.
Ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились.
ИСТОЧНИК KP.RU
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