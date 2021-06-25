Не стало последнего рязанца-фронтовика, Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина

Павла Андреевича похоронили со всеми воинскими почестями. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Снова за окном мелькали южные пейзажи, снова мы ехали на побережье Азовского моря. Почти год минул с того момента, когда, желая всем сердцем вернуться в город Ейск к Павлу Андреевичу Галкину, мы загадывали желания и бросали монетки в море.

И вот настало время вернуться...

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

Вечером 15 июня остановилось сердце Павла Андреевича Галкина - последнего остававшегося в живых рязанца-фронтовика, удостоенного звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. В тот день ему исполнилось ровно 98 с половиной лет.

Он родился 15 декабря далекого 1922 года в селе Нижняя Ищередь Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). На фронте - с июля 1943 года. К апрелю 1944-го - на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G. В составе экипажа потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10 000 тонн, мотобот и транспортное судно водоизмещением полторы тысячи тонн. Еще два транспортных корабля общим водоизмещением 16 000 тонн экипаж потопил в составе группы самолетов.

19 августа 1944 года штурману Павлу Галкину и летчику Евгению Францеву (1922-1944) за образцовое выполнение боевых заданий присвоены звания Героев Советского Союза.

С 1967 года Павел Андреевич проживал в городе Ейске Краснодарского края, но все время поддерживал тесную связь с родной рязанской землей, где остались его любимые племянницы, где похоронена его мама.

Летом 2020 года рязанская «Комсомольская правда» побывала в гостях у Павла Андреевича. Мы привезли большое интервью и с тех пор регулярно созванивались с Героем по телефону. Последний раз говорили вечером 9 мая. И это было здорово! Каждое его слово было пронизано скромностью, заботой и любовью! А в конце разговора Павел Андреевич сказал:

- Желаю, чтобы у вас в семье все были здоровы и успешны в полезных делах. И до встречи!

Мы выехали в ночь из Рязани и, пробившись сквозь ростовские заторы, все же успели на нашу последнюю встречу…

Павел Галкин: 1922-2021. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

РЯДОМ С СУПРУГОЙ

Павла Андреевича похоронили на Новом кладбище Ейска, рядом с супругой Надеждой Ивановной. На траурном митинге глава Ейского района Краснодарского края Виктор Ляхов отметил:

- Россия понесла тяжелую потерю. Павел Андреевич был очень светлым и невероятно талантливым человеком, обладал блестящим интеллектом, огромной эрудицией. Он несмотря ни на что до конца сохранил веру в добро, справедливость и, как никто другой, знал цену завоеванной свободы.

Когда гроб с телом Героя Советского Союза опускали в могилу, прямо над местом прощания пролетели самолеты Военно-морского флота…

Это было трогательно до слез!

Самолеты ВМФ простились со своим Героем. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В этот же день губернатор Рязанской области Николай Любимов направил родным и близким телеграмму со словами соболезнований: «Уход из жизни стал нашей большой общей утратой. Павел Андреевич - гордость Рязанской области. Человек легендарной судьбы, всю свою жизнь посвятивший служению Отечеству и воспитанию молодежи в духе патриотизма. В памяти земляков Павел Андреевич всегда будет добрым и ответственным человеком с твердой гражданской позицией и горячим сердцем».

Напомним, что в декабре 2020 года Павлу Галкину в день его рождения вручили награду «Благодарность от Земли Рязанской». А в мае 2021 года его имя присвоили Пустотинской средней школе Кораблинского района, где когда-то учился Герой.

Прежде чем вернуться в Рязань, мы снова говорили с морем. Снова бросали монетки и загадывали желание вернуться. Павел Андреевич, мы сами, наша история - все это живет, пока живы наши сердца.

Павел Андреевич всегда будет жить в наших сердцах. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

P.S. Редакция «Комсомольской правды» скорбит по поводу кончины Павла Андреевича и выражает глубокие соболезнования родным и близким Героя.

P.P.S. Редакция благодарит строительную компанию «Зеленый сад» за оперативную помощь при организации поездки в Ейск.

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