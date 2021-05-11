Школе Кораблинского района присвоили имя Героя Советского Союза Павла Галкина

Глава Кораблинского района Нина Объедкова обращается к собравшимся.

8 мая состоялась торжественная церемония присвоения Пустотинской средней школе Кораблинского района имени Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина. Несколько десятков человек – учащиеся, местные жители, представители власти – собрались, чтобы разделить радость этого замечательного события и, конечно, радость Великой Победы.

Павел Андреевич Галкин – последний живой Герой Советского Союза - фронтовик, родившийся на Рязанской земле. В составе экипажа самолета-торпедоносца на Северном флоте он топил вражеские корабли и подводные лодки, поражал наземные цели. С 1967 года Герой проживает в городе Ейске Краснодарского края, но продолжает поддерживать связь со своей малой Родиной.

Здание Пустотинской средней школы и Герой Советского Союза Павел Галкин.

Теперь Пустотинская средняя школа носит имя Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина.

Летом минувшего года «Комсомольская правда» – Рязань» ездила в гости к Павлу Андреевичу и записала многочасовое интервью. После публикации материала в тандеме с администрацией Кораблинского района наша редакция начала патриотическую работу по популяризации подвига северных летчиков.

Усилия не пропали даром. В начале декабря 2020 года коллектив Пустотинской средней школы, а также родители нынешних девчонок и мальчишек обратились к главе Кораблинского района с просьбой присвоить школе имя Героя Советского Союза Павла Галкина. В настоящее время в школьном музее создана экспозиция, посвященная подвигу штурмана самолета-торпедоносца Галкину, а на фасаде установлена памятная доска, рассказывающая о том, что когда-то здесь учился Павел Андреевич.

В Пустотине местные жители знают, что всех Галкиных отличает исключительная доброта.

Интервью у дальних родственников Героя берет съемочная группа телеканала ТКР.

Во время торжественной церемонии начальник управления образования и молодежной политики Кораблинского района Ирина Сивцова вручила директору образовательного учреждения Ольге Ненастиной сертификат о присвоении школе имени Героя Советского Союза Павла Галкина.

Выступая перед собравшимися, глава района Нина Объедкова отметила, насколько важное событие происходит здесь и сейчас для всего нашего региона, а генеральный директор «Комсомольской правды» Николай Мальцев подчеркнул, что мы наконец-то начали отдавать долги нашим Героям еще при их жизни.

В какой-то момент собравшиеся люди начали, не сговариваясь, аплодировать – эти овации были посвящены, конечно, и Павлу Андреевичу, и всем тем, кто встал в 1941-1945 годах на защиту Советского Союза.

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Теперь его имя присвоят Пустотинской средней школе Кораблинского района (подробности).