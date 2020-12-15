Имя последнего рязанца-фронтовика Героя Советского Союза присвоят Пустотинской средней школе

Павел Андреевич Галкин (фото 2020 года) и Пустотинская средняя школа, которая теперь будет носить его имя. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Миновав на автомобиле вброд небольшой ручей, поднялись на пригорок и повернули налево…

Село Нижняя Ищередь Кораблинского района расположено вдали от оживленных трасс. Сюда так и не добралась газификация - немногочисленные местные жители до сих пор топятся дровами. Со всех сторон деревенские домики обступают леса, разрезаемые нитями небольших речушек.

- Местечко называется у нас Картеневка, - рассказывает наш провожатый Юрий Галкин. - А вот тут и стоял когда-то дом Героя… Эти могучие березы, посаженные много лет назад у калитки, еще наверняка помнят прикосновения его рук.

Береза, посажанная много лет назад у калитки дома Галкиных. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

РОДИНА ГЕРОЯ

15 декабря 1922 года в селе Нижняя Ищередь Ряжского уезда (ныне Кораблинского района) родился Павел Андреевич Галкин, а 19 августа 1944 года ему - штурману самолета-торпедоносца Boston A-20G - присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня Павел Андреевич является последним живым рязанцем-фронтовиком, удостоенным высшей советской награды!

Ранова с ее окрестностями и притоками почему-то всегда казалась одной из самых таинственных и прекрасных рязанских рек. Павел Андреевич вырос в этих местах, впитал в себя гармонию природы и ее красоту. Созвездия на небосводе, наконечники древних стрел, животный и растительный мир - во время общения даже не верилось, что перед тобой полковник Советской армии, а не ученый-астролог или философ. Возможно, именно это всеобъемлющее понимание мира и позволило ему вернуться с бесчеловечной войны.

Село Нижняя Ищередь Кораблинского района.

С 1967 года Павел Галкин проживает в городе Ейске Краснодарского края, но все эти годы бережно хранит в своем сердце память о родной Кораблинской (Рязанской) земле. Понять эту любовь и привязанность нашего Героя помогла поездка на малую родину Павла Андреевича. Пейзажи, сочетающие в себе красоты лесостепной и лесной местностей, незамерзающие быстрины на реках, люди… Кстати, Кораблино - одно из немногих мест, где продолжают делать настоящий хлеб! Не тот хлеб, что в пакетах плесневеет на полках новомодных магазинов, а тот, в котором скрывается сила и вкус русской земли.

В школе кораблинского села Пустотино, где в тридцатых годах учился Павел Галкин, теперь есть «парта Героя». Конечно, за минувшее время и здание школы обновилось, и классная мебель закуплена современного образца. Но, говорят, что ребята, кому выпадает честь сидеть за этой партой, стараются быть особенно прилежными в обучении.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Рязанские родственники Павла Андреевича и учителя Пустотинской школы все минувшие годы поддерживали связь с кораблинским Героем, волею военной службы оказавшимся в Ейске. Вместе с тем для большинства рязанцев имя Павла Галкина абсолютно ничего не говорило. Собственно, и в нашей редакции, занимающейся уже десять лет изучением военной тематики, о существовании живого Героя, увы, никто не догадывался.

Все изменилось в этом году. В ходе реализации совместного проекта правительства Рязанской области, газеты «Комсомольская правда» и областной библиотеки имени Горького, который получил название «Нам есть кем гордиться» и рассказывал обо всех Героях-рязанцах, выяснился замечательный факт из биографии Павла Андреевича Галкина - ветеран здравствует и ныне.

Делегация «Комсомольской правды» посетила Павла Андреевича, передала ему подарки с родной Рязанской земли и записала большое интервью. Также редакция выступила с инициативой укрепления дружеских отношений между Героем Советского Союза и Рязанской областью. На инициативу с энтузиазмом откликнулись и в правительстве Рязанской области, и в Рязанской областной Думе, и в администрации Кораблинского района.

Еще летом решением Кораблинской районной Думы Павлу Андреевичу присвоили звание «Почетного гражданина Кораблинского района». А в начале декабря коллектив Пустотинской средней школы, а также родители нынешних девчонок и мальчишек обратились с ходатайством к главе района с просьбой присвоить школе имя Героя Советского Союза Павла Галкина. В настоящее время в школьном музее создана экспозиция, посвященная подвигу штурмана самолета-торпедоносца Галкину, а на фасаде установлена памятная доска.

- Присвоение имени Героя Советского Союза Павла Андревича Галкина станет еще одной данью памяти нашим землякам, послужит еще одним средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, - отметила директор школы Ольга Ненастина.

Глава района Нина Константиновна Объедкова сердечно пообещала данную инициативу поддержать. А еще в преддверии дня рождения на улице города Кораблино разместили поздравительный плакат с пожеланиями здоровья и долголетия Павлу Андреевичу!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ РЯЗАНЦЕВ

В честь 98-летия Павла Андреевича Галкина, учитывая его огромный вклад в патриотическое воспитание российской молодежи, губернатор Рязанской области Николай Любимов 3 декабря подписал распоряжение (№423-рг) о награждении Героя Советского Союза памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской». Честь доставить эту награду до адреса, возложили на сотрудников «Комсомольской правды».

"Благодарность от Земли Рязанской". Фото: Марина МИХЕЕВА

Утром 14 декабря журналист Александр Ефанов передал памятный знак внуку нашего Героя Владимиру Галкину. Ввиду напряженной эпидемиологической обстановки непосредственное общение с Павлом Андреевичем родственники стараются минимизировать.

- Павел Андреевич жив и здоров, но, сами понимаете, обстановка сложная, - сказал Владимир Андреевич. - Наша семья по-настоящему благодарна журналистам рязанской «Комсомольской правды» за то, что помните и приезжаете.

В самом начале этого материала мы упомянули о том, что побывали в селе Нижняя Ищередь. Оттуда в редакцию был доставлен камень - красный кирпич родового дома Галкиных, того самого дома, где вырос будущий Герой, где материнские руки обнимали и пестовали его. Теперь этот камень в качестве сувенира также передан Павлу Андреевичу.

P.S. Поздравительные телеграммы в адрес Героя направили губернатор Рязанской области Николай Любимов; Герой России, депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Красов; глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская; уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

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ПОДВИГ ГЕРОЯ

Павел Галкин на фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944 года совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G.

Экипаж Францева, Галкина, Антипычева потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10 000 тонн, транспорт водоизмещением 1500 тонн, мотобот. В составе группы уничтожил два транспортных судна водоизмещением 16 000 тонн. За выполнение этих заданий пилот (Францев) и штурман (Галкин) получили звание Героев Советского Союза.