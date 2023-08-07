Кричала, звала на помощь, сопротивлялась. Недалеко от дома «скопинского маньяка» пытались изнасиловать 17-летнюю девушку

С подозреваемым в покушении на изнасилование в Скопине 17-летней девушки работают следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю студентку местного колледжа. Девушка в субботу, 5 августа, засиделась допоздна у друзей, а когда возвращалась домой, на улице Ленина на нее напал неизвестный. Она кричала, звала на помощь, сопротивлялась, и когда насильник на мгновенье ослабил хватку – вырвалась и прибежала домой. В слезах и разорванной одежде она все рассказала родителям, а уже те вызвали полицию.

Путь «маньяка» Мохова

Улица Ленина в Скопине – одна из самых протяженных, более 3 км, а начинается недалеко от улицы Октябрьской, где проживает 73-летний Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк». Если пройти от улицы Ленина через стадион, торговые ряды и пару переулков, окажешься как у раз у дома уголовника – около 650 метров. Близость к месту преступления и послужила распространению слухов, что Мохов мог опять ступить на криминальный путь…

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере у своего дома по улице Октябрьской в Скопине двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю.

Прошло чуть больше года после освобождения – и Мохов вляпался в очередную криминальную историю. В августе 2022 года недалеко от его дома обнаружили труп мужчины со следами побоев. Быстро задержали подозреваемого в убийстве – 39-летнего Евгения Полищука, а потом и Мохова с еще одним собутыльником – Алексеем Архипкиным. Последние двое помогали убийце скрыть тело, отнесли в заброшенный сарай и забросали ветками. Сейчас по этому делу идет суд, где Мохов проходит обвиняемым по статье УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

К недавней истории с покушением на изнасилование несовершеннолтеней «скопинский маньяк» отношения не имеет. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Именно этот момент говорит о том, что Мохов вряд ли мог напасть ночью на девушку. Во-первых, покидать жилище после 22:00 ему запрещено, во-вторых – он находится под пристальным надзором полиции, а в-третьих – возраст у «скопинского маньяка» далек от пика половой активности.

Насильник-рецидивист

Позже стало известно, что оперативники нашли и задержали подозреваемого в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Им оказался 41-летний местный житель, который три месяца назад освободился из колонии, где отбывал наказание за преступления «против половой неприкосновенности».

Задержан насильник, пытавшийся надругаться над 17-летней девушкой в Скопине.

В настоящее время следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование продолжается», - отметили в пресс-службе СК.

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