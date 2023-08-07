Пытались изнасиловать 17-летнюю девушку недалеко от дома «скопинского маньяка»

Под Рязанью девушку пытались изнасиловать рядом с домом "скопинского маньяка". Фото: Олег ЗОЛОТО

Около полуночи 6 августа в Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю учащуюся местного колледжа. Преступление произошло буквально в километре от дома, где проживает Виктор Мохов, известный по прозвищу «скопинский маньяк», сообщает Shot.

По предварительным данным, 17-летняя девушка возвращалась поздно вечером от друзей, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Девушка кричала, звала на помощь и смогла вырваться. В разорванной одежде она прибежала домой и все рассказала родителям. Он и уже вызвали полицию.

В правоохранительных органах КП-Рязань информацию о попытке изнасилования несовершеннолетней не подтвердили, но и не опровергли, указав, что комментировать не будут.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (читать подробнее по теме «Скопинский маньяк Виктор Мохов: новости, преступления, как сейчас живет»).