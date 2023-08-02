Уголовное дело с участием «скопинского маньяка» Мохова прокурору не вернут

Преступление в доме Виктора Мохова не нужно переквалифицировать на более тяжкое, решил Рязоблсуд. Застолье закончилось смертью одного Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Рязанский областной суд 2 августа отменил постановление о возврате прокурору уголовного дела с участием Виктора Мохова, больше известного как «скопинский маньяк». Главный фигурант — не он, а земляк Евгений Полищук, обвиняемый по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Мохову вместе с еще одним участником рокового застолья, Алексеем Архипкиным, вменяют заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). По версии следствия, Полищук в ходе конфликта, который разгорелся в доме у Мохова в августе 2022 года, ударил знакомого локтем в шею и нанес тому смертельную травму. Мохов и Архипкин, исходя из материалов уголовного дела, не только скрыли сам факт случившегося, но и помогли оттащить тело во двор заброшенного дома по соседству.

Скопинский районный суд нашел основания для квалификации действий Полищука как более тяжкого преступления. Вышестоящая инстанция с этим не согласилась.