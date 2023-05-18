Уголовное дело с участием «скопинского маньяка» Мохова вернули прокурору

Виктор Мохов обвиняется в укрывательстве особо тяжкого престулпения.

Уголовное дело об убийстве в доме Виктора Мохова, больше известного как «скопинский маньяк», возвращено прокурору. Такое решение Скопинский районный суд принял по итогам предварительного слушания 18 мая.

В августе 2022 года один из гостей Мохова, Евгений Полищук, нанес другому удар локтем в шею, от чего тот скончался. Полищуку предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем смерть потерпевшего (ст. 111 ч.4 УК РФ), а Мохову и другому его знакомому — по статье укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 ч.2 УК РФ). Последние не только скрыли сам факт случившегося, но и помогли оттащить тело во двор заброшенного дома по соседству.

Пресс-служба суда поясняет, что имеются основания для квалификации действий Полищука как более тяжкого преступления. Это и стало препятствием для рассмотрения уголовного дела. Арест Полищуку продлен до 7 августа.

Виктор Мохов, напомним, в марте 2021 года отбыл почти 17-летний срок за то, что похитил, удерживал больше 1300 дней и насиловал двух несовершеннолетних девушек в построенном им же бетонном бункере.