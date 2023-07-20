СИЗО для двоих: высокопоставленных в недавнем прошлом чиновников Игоря Грекова и Ирину Петину поместили в общие камеры

Чем завершится дело Игоря Грекова и Ирины Петиной - неизвестно...

На прошлой неделе в Рязани отправили под стражу сразу двух бывших высокопоставленных чиновников - Игоря Грекова и Ирину Петину. Первый - почти четыре года (с сентября 2017 по январь 2021) являлся вице-губернатором Рязанской области, а вторая, будучи сенатором, представляла регион в Совете Федерации РФ (2020-2022). Обоих обвиняют в получении особо крупных взяток.

«Не все лица установлены»

Ирину Петину задержали 10 июля. На следующий день Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя-«важняка» регионального управления СК и отправил даму под стражу. Бывшую высокопоставленную чиновницу-сенатора прямо из суда под конвоем отвезли в СИЗО.

Затем силовики взялись за Грекова. Показания Петиной этому предшествовали или продолжающаяся оперативная работа - неизвестно, но уже утром 13 июля в Ростове-на-Дону сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали бывшего вице-губернатора. Некогда самого влиятельного чиновника региона быстро доставили в Рязань, где на следующий день тот же самый суд своим постановлением отправил Грекова вслед за Петиной в следственный изолятор.

К слову, заседание об избрании меры пресечения Игорю Грекову в суде сделали закрытым. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя, «так как не все обстоятельства дела и лица, причастные к преступлению, установлены, и разглашение может повредить ходу расследования».

Как стало известно «КП-Рязань» из собственных источников, Игорь Греков помещен в четырехместную камеру. Он не очень доволен питанием, но есть не отказывается. Играет в шашки с сокамерниками. Вину не признает. Ирина Петина также находится в четырехместной камере. После стресса, вызванного заключением под стражу, она возвращается к суровым реалиям.

Ирина Петина останется в СИЗО как минимум до 9 сентября включительно, Греков - до 12 сентября. Судебные постановления в силу не вступили и могут быть обжалованы. К слову, Петина своим правом воспользовалась - апелляционную жалобу рассмотрели 19 июля, но не удовлетворили. Чиновница осталась под стражей.

Помощь за мзду

Поздно вечером 14 июля региональное следственное управление СК официально разъяснило, в чем обвиняют Грекова и Петину. По данным первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области, в 2018-2021 годах Греков неоднократно получал от руководителей коммерческих организаций взятки. За мзду чиновник помогал заключать с указанными фирмами государственные контракты на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений. По этим же криминальным эпизодам в качестве обвиняемой проходит и Ирина Петина.

До работы в Совете Федерации РФ она была заместителем регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого. В ведомстве она как раз курировала государственные закупки, правовое обеспечение, бухгалтерию и отчетность, а также планово-финансовый отдел.

Отметим, что бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, который сейчас занимает кресло сенатора вместо Петиной, и бывший министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий наотрез отказываются комментировать криминальную историю со своими подчиненными. Об этом сообщает «ВидСбоку». Оба предпочли отмолчаться, кивая на следственные органы, но не исключено, что в скором времени кому-то из них придется посетить кабинеты Следственного комитета в качестве свидетеля.

В ТЕМУ

Вполне вероятно, Игорь Греков может оказаться фигурантом и других уголовных дел. В частности, его фамилия неоднократно звучала в показаниях бывшего замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича и бывшего советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина по делу «Детского питания».

Например, Пашкевич подробно рассказал, как вице-губернатор Греков просил его «посидеть немного в СИЗО» за Land Cruiser и шале. В итоге чиновник провел на нарах несколько лет, а потом был оправдан.

В июне 2023 года бывшего советника вице-губернатора Игоря Грекова – Владимира Арцыбашева перевели из СИЗО под домашний арест. Его задержали в Ростовской области 1 февраля и доставили в Рязань по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники. По версии следствия, в 2020 году Арцыбашев указал городским чиновникам закупить специальные комбинированные дорожные машины на общую сумму в 63 млн рублей. Конкурс провели под конкретную аффилированную организацию по завышенной цене. Ущерб бюджету составил более 15 млн рублей. Не исключено, что и в этом деле можно будет услышать фамилию Грекова…