Последние новости о задержании Игоря Грекова и Ирины Петиной: уголовное дело, коррупция, аресты.

Утром 13 июля в Ростове-на-Дону задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, а двумя днями ранее взяли под стражу и отправили в СИЗО бывшего сенатора, члена Совета Федерации России Ирину Петину. Что известно об аресте Грекова и Петиной на сегодня, последние новости.

Арест Ирины Петиной

11 июля Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Рязанской области и отправил Ирину Петину под стражу. Бывшую высокопоставленную чиновницу-сенатора от Рязанской области прямо из суда отвезли в СИЗО. Ее обвиняют в коррупционном преступлении – в получении взяток в особо крупном размере. Пока известно только о двух эпизодах.

До работы в Совете Федерации РФ (2020-2022) Ирина Петина с 2011 года занимала кресло заместителя министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого. Именно к этому периоду относятся преступления, в которых бывшую чиновницу обвиняют. По предварительным данным, речь идет о закупках медицинского оборудования по завышенным ценам.

Под стражей Петина проведет до 9 сентября включительно, но судебное решение может быть обжаловано.

Задержание Игоря Грекова

А спустя два дня в Ростове-на-Дону задержали Игоря Грекова. Эту информацию КП-Рязань подтвердили рязанские силовики, но уточнили, что задерживал бывшего вице-губернатора Рязанской области оперативники Центрального аппарата ФСБ России.

Позже стало известно, что Грекова привезли в Рязань, а днем 14 июля высокопоставленного в прошлом чиновника в наручниках ввели в Советский район суд (подробнее с фото).

Игорь Греков занимал пост вице-губернатора Рязанской области в 2017-2021 годах. Вполне вероятно, что он может оказаться фигурантом и других уголовных дел. В частности, по делу «Детского питания». Суд оправдал бывшего замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича, который, в свою очередь, рассказывал, как Греков просил его «посидеть немного» (читать подробнее).