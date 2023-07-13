В двух взятках в особо крупном размере обвиняется рязанский экс-сенатор Петина

Ирина Петина обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фото: council.gov.ru

По двум эпизодом взяточничества в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) обвиняется Ирина Петина, сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани. Преступления относятся к периоду, когда она была заместителем министра здравоохранения Рязанской области.

11 июля суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СКР по Рязанской области о заключении Петиной под стражу до 9 сентября. Это решение может быть обжаловано в течение трех суток.

Ранее появилась информация об оперативных мероприятиях в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова - якобы в рамках уголовного дела о закупке медицинского оборудования по завышенным ценам. В период нахождения Грекова при должности, в 2020-м, Петина стала членом Совета Федерации от Рязанской области, но уже в 2022-м уступила место экс-губернатору Николаю Любимову.