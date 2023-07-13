Экс-сенатора от Рязанской области Ирину Петину взяли под стражу

Ирина Петина. Фото: Совет Федерации.

В Рязани взяли под стражу бывшего члена Совета Федерации от Рязанской области Ирину Петину. Ходатайство следствия Советский районный суд удовлетворил 11 июля, следует из материалов в картотеке.

Ранее сообщалось, что силовики (причем столичные) нагрянули к экс-сенатору в связи с уголовным делом о закупках медицинского оборудования по завышенным ценам. До работы в Совфеде (2020-2022) Петина с 2011 года была заместителем регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого.

Наряду с Петиной оперативные мероприятия проводились и в отношении бывшего вице-губернатора Игоря Грекова.